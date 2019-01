Cotolengo é beneficiado com “Troco Solidário” de supermercado

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense recebe neste sábado (12) do Supermercado Fort Atacadista o benefício do "Troco Solidário" para os próximos seis meses. A entrega do benefício para a instituição será feita a partir das 9h na unidade do atacadista do Shopping Norte Sul Plaza.

A partir desta data, todo o valor arrecadado será reunido para que, ao término do período de seis meses, seja repassado a instituição, responsável por cuidados com crianças especiais em Campo Grande.

Para contribuir com essa obra basta que os clientes do supermercado se lembrem de deixar, nos postos de coleta, o valor do seu troco ou a quantia que deseje doar.

Para o diretor presidente da entidade, padre Valdeci Marcolino, essa ação é importante pois contribui com o pagamento de contas e investimentos voltados para melhorias locais.

Atualmente o Cotolengo atende cerca de 120 crianças com paralisia cerebral grave e proporciona o atendimento e acompanhamento de pelo menos outros 40 meninos e meninas em sessões de terapia ocupacional fisioterapia, psicologia e odontologia.

