Crianças da aldeia Água Branca participam de aula de gastronomia

No próximo dia 19 celebra-se o Dia do Índio e, para marcar a data, o Clube Gourmet do Shopping Campo Grande receberá os alunos da Escola Municipal Indígena Francisco Farias, da Aldeia Água Branca, que fica em Aquidauana.

Eles serão recebidos no dia 15 no espaço para uma aula especial com a presença do chef Adriano Gomes, Chef Gourmet da Camicado, parceira do evento e do espaço. Na ocasião, os alunos aprenderão como preparar a verdadeira "Galinhada Pantaneira" e também o "Sorvete de Bocaiuva", além de receber instruções de técnicas básicas de gastronomia sobre como preparar um prato harmonioso. O chef ensinará a importância de utilizar produtos de boa qualidade na cozinha e como isso influencia nas receitas saudáveis, inclusive com produtos provenientes da agricultura familiar, o que gera o desenvolvimento da economia local.

Segundo o professor André José Silva dos Santos, que acompanhará os 40 alunos do ensino fundamental II nas atividades, os estudantes também apresentarão uma dança indígena e estarão caracterizados.

Para Fernanda Marques, gerente da Camicado, a ideia do evento é valorizar a cultura indígena e colaborar na inclusão. "Queremos mostrar que todos podem usufruir do espaço e se encantar com a gastronomia", pontua. A aula show com os alunos da Aldeia Água Branca acontecerá no próximo dia 15, às 11 horas.

Clube Gourmet

O Clube Gourmet é uma inovação da parte gastronômica no Shopping Campo Grande. Trata-se de um espaço fixo para a realização de eventos ligados ao universo da gastronomia. O local tem capacidade para até 50 pessoas e foi inaugurado como parte das celebrações de 30 anos de existência do Shopping na capital. Com caráter colaborativo, a iniciativa busca atender parceiros, lojistas, chefs, restaurantes e consumidores que queiram incentivar a realização de encontros ou eventos culinários. Instituições de ensino da área de gastronomia e chefs parceiros, estarão à frente de momentos como aulas práticas e compartilhamento de conteúdo gastronômico, como workshops, palestras e eventos diversos.

O Clube Gourmet fica no segundo piso, na parte da expansão.

