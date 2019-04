Vitinho Park ficará até o Dia das Mães no Bosque dos Ipês

Parque de diversões e roda gigante continuam até o dia 12 de maio para divertir o público no Shopping Bosque dos Ipês. O Vitinho Park, um dos maiores parques de diversões itinerantes do Brasil, e vai estender a sua temporada, para que todas as famílias campo-grandenses possam se divertir à vontade até o Dia das Mães.

O parque de diversões tem 17 brinquedos, entre eles os infantis, para toda a família e os radicais para os aventureiros. A roda gigante com 32 metros de altura é outra atração inédita em Campo Grande. O brinquedo tem 24 cabines fechadas que comportam seis pessoas, além de uma cabine exclusiva para cadeirantes. A capacidade é de até 144 pessoas. A atração é iluminada de LED e não tem limite mínimo de idade. O tempo estimado do passeio é de sete minutos.

Para a criançada, tem carrossel, cavalaria, trenzinho, trenzinho de caminhão, moto triciclo, volvo caminhãozinho, fusca e cama elástica. Há atrações para toda a família em brinquedos como o brucomela, autopista (tromba-tromba), jumbo circus (labirinto) e telecombat (aviãozinho). Para os jovens e adultos que não dispensam a tradição, há vários clássicos no parque, como a montanha russa (rock'n'roll), kamikaze (the best) que dá voltas em 360º, o crazy dance – um dos brinquedos favoritos do público – que gira em torno do próprio eixo com quatro carrinhos, o taga disco e pela primeira vez em Campo Grande, o brinquedo radical Extreme.

O parque é aberto para o público circular à vontade. A atração oferece ainda, pipoca, algodão doce, batata frita, sorvete, cachorro quente e refrigerante. Os ingressos estarão à venda na bilheteria, localizado no estacionamento do shopping, ao lado do parque de diversões.

Serviço

Roda Gigante e Parque de Diversões – Vitinho Park

Horário: Segunda a sexta-feira das 17h às 22h e aos sábados, domingos e feriados das 14h às 22h.

Local: Estacionamento (acesso A) – Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

Ingressos Roda Gigante

Todos os dias da semana o valor do ingresso é R$ 10;

Ingressos Parque de Diversões

Segunda a sexta-feira o passaporte é R$ 30 e por brinquedo R$ 6,00;

Sábados, domingos e feriados o passaporte é R$ 35 e por brinquedo R$ 6.

Deixe seu Comentário

Leia Também