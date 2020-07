"Crianças estão imunes ao coronavírus", diz Marcelo Crivella

Sarah Chaves, com informações do G1

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella disse, na quinta-feira (2), que as crianças estão imunes ao novo coronavírus ao alar sobre a reabertura das escolas.

“Se você olhar por exemplo os casos de coronavírus aqui na cidade do Rio de Janeiro, das centenas, das mais de milhares de pessoas que vieram a falecer, 80%, 80% são pessoas acima de 60 anos. Os outros 20%, de 40 a 60 [anos]. Pouquíssimo, eu acho que teve um caso de uma criança que faleceu, agora, com diversas outras comorbidades e acabou sendo registrado o coronavírus”, disse o prefeito.

“Graças a Deus, no mundo inteiro, as crianças, pelo alto nível de imunidade, estão imunes ao novo coronavírus. O problema é elas passarem, serem portadores dessa doença para os idosos, para o vovô, para vovó, para aquelas pessoas que estão resguardadas em casa. Então o protocolo vai nesse caminho”, falou Crivella

Porém Dados do Painel Rio Covid-19, da própria prefeitura, informam que a cidade registrou 15 mortes pela doença na faixa etária de zero a 9 anos de idade, e outras 10 na faixa entre 10 e 19 anos.

Segundo o infectologista Roberto Medronho, diretor de pesquisa do Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não existe evidência científica que comprove essa imunização.

“Não existe evidência cientifica clara de que as crianças sejam imunes ao vírus da Covid-19. Elas têm infecção mais branda do que os adultos, elas também têm infecção assintomática e isso é um problema porque elas, ao se aglomerarem nas escolas, vão transmitir o vírus entre elas, podendo infectar os funcionários das escolas e levar a infecção para o seu familiar. E, nessa situação em que tem um familiar idoso ou com alguma comorbidade, elas podem eventualmente infectar essas pessoas e essas pessoas sim poderão ter a forma mais grave da doença”, explicou o especialista.

