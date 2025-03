Parte do pacote de programas sociais em prol das mulheres, a Lei que permite a cumulação de benefícios a quem faz parte do Programa Cuidar de Quem Cuida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (25). A medida altera o texto atual do programa.

Os beneficiários do Programa Cuidar de Quem Cuida e às políticas públicas de assistência social poderão receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido à pessoa com deficiência sob responsabilidade do cuidador solicitante.

Também poderão receber a cesta de alimentos distribuídas para a população indígena residente em aldeias rurais regularizadas do Programa Mais Social.

Será cumulativo também com o Programa MS SUPERA.

