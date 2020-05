Curitibano ganha sozinho R$ 101 milhões da Mega-Sena

Um único apostador ganhou no sorteio de sábado (16), o prêmio total de R$ 101.195.308,30 do concurso 2262 da Mega-Sena.



A aposta foi feita em Curitiba no Paraná que jogou as dezenas 07-08-14-23-30-46 sorteadas pela Caixa hojeem São Paulo.



Já a quina contou com 198 apostas vencedoras, que receberão R$ 34.405,61 cada. A quadra, por sua vez, teve 12.850 apostas certeiras, sendo que cada um dos sortudos embolsará R$ 757,34.



Agora, o prêmio principal da Mega-Sena fica estimado em R$ 2 milhões no próximo sorteio marcado para a próxima quarta-feira (20).



O sorteio começará a partir das 19h e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

