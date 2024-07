Curso de formação de voluntários da Defesa Civil está com inscrições abertas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul promove o Curso de Formação de Agentes Voluntários para reforço nas ações de proteção, prevenção, resposta e recuperação em casos de desastres ambientais.

O curso terá carga horária de 20 horas com objetivo de capacitar e qualificar pessoas que queiram atuar como agente voluntário de defesa civil em situações de emergência e calamidade pública.

São 90 vagas disponíveis e qualquer cidadão com mais de 18 anos pode se inscrever pelo formulário on-line, disponível neste link . o curso será ministrado por agentes da Defesa Civil durante o período noturno, no auditório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

O prazo para inscrição segue até 13 de julho, com início do curso dia 15 de julho. O conteúdo passa por noções de primeiros de socorros e incêndios florestais, radioamadorismo, histórico, hierarquia e disciplina na Defesa Civil, fora o dia de campo com aula prática.

O agente voluntário poderá atuar em qualquer lugar do Estado e até mesmo fora, caso seja requisitado para o trabalho, conforme necessidade, podendo receber ajuda de custo pelo trabalho desenvolvido.

"É importante a capacitação das pessoas que se voluntariam nos serviços de apoio à comunidade. A finalidade desta formação de agentes voluntários, a ser aplicada pela Defesa Civil, é qualificar estes cidadãos com competências que possibilitem a redução de riscos e a minimização dos desastres que possam ocorrer nas localidades onde forem atuar", explica o coordenador-geral da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, coronel Hugo Djan Leite.

Serviço

Curso de Formação de Agentes Voluntários de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul

Local: auditório do Imasul, rua Des. Leão Neto do Carmo, 06, Parque dos Poderes

Horário: 18h às 22h

Datas: 15/07 a 20/07; 22/07 a 27/07; 29/07 a 03/08.

Inscrições até 13 de julho por meio de formulário on-line

