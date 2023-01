Daniel Alves ganha roupa de presidiário em jogo virtual

O jogador Daniel Alves ganhou uma versão com roupa de presidiário no jogo Bomba Patch, após ser preso na última sexta-feira (20) acusado de estupro na Espanha. A nova vestimenta viralizou na web e rendeu diversos comentários sobre o jogador.

Uma imagem que circula nas redes sociais, mostra Daniel Alves com roupas de detento, com listras em preto e branco, jogando em um campo de futebol.

Mas, essa não é a primeira vez que o Bomba Patch reproduz algo desse tipo, em 2020, Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai e horas depois da notícia ter sido dada, o game postou uma imagem do jogador com roupa de presidiário.

Daniel é acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona. O jogador nega todas as acusações.

