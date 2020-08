Desafetos: Soraya e Rodolfo estarão no mesmo helicóptero

Eles não se suportam. Eleita ao Senado Federal, Soraya Thronicke tentou inclusive, na Justiça, invalidar o mandato de seu primeiro suplente Rodolfo Nogueira, produtor rural de Dourados que hoje é gerente de Projetos Especiais da Embratur, no governo Bolsonaro.

Houve, inclusive, troca de ofensas pessoais entre ambos. A exemplo do filme Inimigo Meu do cineasta Wolfgang Petersen, Soraya e Rodolfo, farão dois trechos da viagem com a comitiva presidencial literalmente colados.

Ambos foram colocados no helicóptero 2, que logo mais fará os trechos de Campo Grande à Fazenda Engenho 2, em Maracaju e de lá até Nioaque.

Haverão outras autoridades a bordo, o que deve aliviar o “mal estar”.

O filme Inimigo Meu

Um humano e um alienígena do planeta Dracon são forçados a conviver num terceiro planeta desabitado e perigoso. No início, os dois se confrontam, mas logo percebem que, para sobreviver, precisam se unir.

