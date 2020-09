Desaparecida: Filha procura mãe que sumiu no Aero Rancho

Roseli Aparecida de Freitas Caetano, de 45 anos, está desaparecida a cerca de nove dias, ela teria sumido após uma bebedeira com a cunhada no Jardim Aero Rancho em Campo Grande.

Segundo informações da filha, Tais Fernanda Aparecida, de 30 anos, a mãe é usuária de drogas, e sempre saia de casa por dois ou três dias, mas sempre dava notícias e retornava. "Mas dessa vez ela saiu e não voltou, estamos preocupados, ela é minha mãe e é dependente química, apesar de não me orgulhar disso", afirma Tais.

Familiares realizaram buscas pela Roseli, na rodoviária antiga, e uma pessoa que frequenta o local disse que "pode ter sido ela que estava lá ontem (8).

A filha disse que achou que estava controlado essa questão das drogas, mas que a mãe sempre bebeu muito, e após ingerir bebida alcoólica com a cunhada, surtou e saiu somente com a roupa do corpo e os documentos. Tais disse que o celular dela só da desligado.

Ela pede que se alguém souber do paradeido da sua mãe, entrar em contato através do número (67) 99209-9846 ou 99248-4522. Ou direto na polícia através do 190.

