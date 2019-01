Detentas transformam paletes em móveis e beneficiam instituição

Paletes retirados de caixas descartadas por uma empresa multinacional instalada dentro do Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas (EPFTL) estão servindo de matéria-prima na confecção de móveis artesanais feitos pelas detentas da unidade.

Nas mãos das presidiárias, o material que seria jogado fora, é transformado em mesas, namoradeiras, bancos entre outros. A produção ainda é bastante singela e é feita por quatro internas que também trabalham na horta na unidade prisional.

O aprendizado servirá para as detentas entrar no mercado de trabalho assim que deixarem a prisão. Com os paletes já foram confeccionados alguns móveis para o presídio e no mês de dezembro a produção pôde atender a uma instituição assistencial da cidade, com doação feita à Secretaria de Assistência Social do Município.

