Detento posta foto no Facebook com colegas de cela

Sarah Chaves, com informações do G1

O detento Raniel Soares Pinheiro postou em seu perfil no Facebook no domingo (22), uma foto junto com seus companheiros de cela da penitenciária de Rondonópolis. O presidiário cumpre pena por tráfico de drogas e está preso desde outubro deste ano

A Secretaria de Administração Penitenciária informou através de nota oficial que investiga como o celular foi parar na cela e que abriu um procedimento administrativo disciplinar contra o reeducando e que está tomando todas as medidas para apurar em que circunstâncias um aparelho celular chegou ao local.

Ainda não há confirmação da unidade em que ele encontra-se preso.

