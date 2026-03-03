O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu, nesta segunda-feira (2), leilão de veículos aptos para circulação e sucatas, dando início à programação do mês de março. Ao todo, são ofertados 181 lotes de veículos que podem voltar às ruas, além de 66 lotes de sucatas.

Na modalidade de veículos para circulação, estão disponíveis 162 motocicletas e 19 automóveis. Entre os destaques está um Citroën C4 Pallas 20EPF, ano 2009/2010, com lance inicial de R$ 4.518. Já entre as motocicletas, chama atenção uma Honda CG 160 Start, ano 2025/2025, com lance inicial de R$ 4.095.

As sucatas estão divididas em 66 lotes, sendo 70 motocicletas e 58 automóveis classificados como sucata inservível, cujas peças podem ser retiradas e comercializadas separadamente. Também há um lote único com 10.313 quilos de material ferroso, destinado a siderúrgicas.

O leilão segue aberto para lances até as 15h do dia 17 de março, por meio do portal www.leiloesonlinems.com.br, onde os interessados podem conferir fotos e valores dos lotes.

Para quem deseja vistoriar os veículos presencialmente, a visitação estará disponível nos dias 13 e 16 de março, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, 16, no Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

Os editais com todas as regras e informações também podem ser acessados no site oficial do Detran-MS.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m