Detran-MS cadastra empresas para aulas a distância

Gabriel Neves com informações da assessoria

Seis empresas especializadas em aulas remotas, foram credenciadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). As aulas devem começar nas próximas semanas, conforme informou o departamento.

O cadastramento ocorreu para atender a demanda atual dos Centros de Formação de Condutores (CFC’s) e deve acontecer enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente a pandemia da Covid-19.

A diretora da Educação do Detran-MS, Elijane Coelho, comenta que até o momento, cerca de dezesseis CFC’s informaram ao órgão que irão aderir a nova modalidade de ensino.

“Não é obrigatório, nem a empresa oferecer o ensino remoto, nem o aluno optar por estudar nessa modalidade, entretanto, em qualquer tempo, antes de iniciar o sistema de ensino remoto, o CFC deve informar ao órgão o interesse e a empresa contratada para que possamos efetuar a integração dos sistemas”, conclui.

Para o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, a possibilidade de realizar o curso à distância é um avanço tecnológico que já se mostrava importante antes da pandemia e que o intuito é que seja definitiva em Mato Grosso do Sul.

“Por isso elaboramos a portaria com os ajustes que consideramos necessárias para que isso seja possível, e enviamos manifestação ao Denatran solicitando a permanência da modalidade, com os ajustes necessários, visando sempre a boa formação do condutor”.

Conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado de 30 de junho deste ano, as empresas credenciadas foram a ICE, Infosae, CFC System, Procondutor, Criar e Drivin.

Deixe seu Comentário

Leia Também