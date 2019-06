Detran não abre nesta sexta, mas vistoriadoras mantêm atendimento

Com o ponto facultativo declarado nas instituições públicas do estado, o Detran-MS não abre na sexta-feira (21), que emenda com o feriado de Corpus Christi, comemorado na quinta-feira (20). Com isso, as empresas de vistoria serão as únicas opções para quem pretende aproveitar para fazer o serviço no veículo, inclusive com atendimento no sábado, dia 22.

Na sexta-feira (21) o atendimento é realizado durante todo o dia, sem fechar para o almoço, das 7h30 às 17h30. E no sábado (22) até a hora do almoço, entre 7h30 e 11h30. Quem precisa do atendimento não precisa marcar hora, basta procurar o atendimento em uma das empresas credenciadas no estado. O atendimento é feito por ordem de chegada. “As empresas da capital estão localizadas estrategicamente, em cada uma das regiões urbanas da cidade é possível encontrar atendimento”, diz o presidente da Associação das Empresas de Vistoria Veicular de MS (Assovis), José Renato Cantadori.

A legislação vigente define que a vistoria veicular só pode ser executada pelos departamentos estaduais de trânsito ou por entidades por eles habilitadas, que são as ECVs (Empresas Credenciadas de Vistorias). A transferência de propriedade e mudança de domicílio do proprietário (para um novo município) são casos em que é necessário fazer a vistoria.

No site www.assovisms.org.br é possível encontrar a relação das 39 empresas habilitadas no Estado, com endereços e contatos.

