Edson Shimabukuro, o 'My Body', será velado no Jardim das Palmeiras

A família do ex-vereador e engenheiro Edson Kiyoshi Shimabukuro, conhecido como ‘My Body’, que faleceu nesta segunda-feira (19), aos 71 anos, optou por cremar seu corpo após o velório. A cerimônia de despedida está marcada para acontecer a partir das 13h30, no cemitério Jardim das Palmeiras.

A reportagem do JD1 Notícias apurou que My Body estava internado há alguns dias no Hospital da Unimed, em Campo Grande, por conta de complicações da diabetes. Na madrugada desta segunda-feira (19), Edson teve uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo.

My Body será velado a partir das 13h40 até 17h, no cemitério localizado na Av. Tamandaré, 6856 - Vila Nasser, Campo Grande. Ele deixa esposa e três filhos.

Edson foi vereador no mandato de 2013 a 2016, era membro do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Mato Grosso do Sul (Senge), recém aposentado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS) e diretor regional Sul da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE).

