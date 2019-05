Em Coxim, PMA multa proprietária rural por crime ambiental

Uma proprietária rural de Pedro Gomes foi multada em R$ 19 mil depois que a Polícia Militar Ambiental (PMA) constatou o desmate ilegal de 19 hectares em sua fazenda, em Coxim.



Na terça-feira (14), os policiais foram até a propriedade depois de serem acionados pelo Ministério Público Estadual (MP-MS), no âmbito da "Operação Cervo do Pantanal", que apura desmatamento no estado.



Com base na análise de imagens de satélite, o MP-MS detectou indícios de desmatamento na propriedade rural, que teria ocorrido entre os anos de 2013 e 2014. Ao chegar ao local, os policiais militares, com o uso de drone e GPS, constataram a destruição em 19 hectares. A área já estava coberta de pastagem para criação de gado.



Além da multa, a infratora responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Ela também foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.



Denúncias Ambientais



As denúncias podem ser feitas através do 156 ou pelos telefones:

• Policia Militar Ambiental: (67) 3357-1501.

• Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista: (67) 3325-2567 / 3382-9271.

Deixe seu Comentário

Leia Também