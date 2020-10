Empresa aérea cancela voos de Três Lagoas para Campo Grande

Marcos Tenório, com informações do site JP News

Foi anunciado pela Voepass Linhas Aéreas no mês passado, a expansão de suas operações em Mato Grosso do Sul com novos voos ligando Três Lagoas ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também à capital Campo Grande.

As novas rotas iniciariam dia 13 de outubro. As passagens, inclusive, já estavam sendo comercializadas. No entanto, nesta semana, não houve nenhum voo com esse destino.

De acordo com o JP News, além da empresa não iniciar os voos para Campo Grande, ela deixará de operar com o voos de Congonhas a Trê Lagoas.

A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

