Escola Virgílio Alves arrecada mais de 10 mil agasalhos e ganha reforma

A escola municipal Prof.Virgílio Alves de Campos vence gincana do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), de arrecadação de agasalhos, atingindo um total de 10.426 peças de roupas e ganhará reforma feita pelo projeto Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade.

A Campanha de Agasalho do Tribunal de Justiça, por meio do Pacijus, ampliou seus propósitos neste ano de 2019. Uma parceria entre o TJ-MS, a Central de Execução de Penas Alternativas do TJ e a Prefeitura Municipal, promoveu uma gincana entre 10 escolas municipais. O intuito foi arrecadar o maior número de agasalhos possíveis no qual a vencedora seria contemplada com uma reforma .

A diretora da instituição, Eliane Alves de Rezende, ressaltou que a sua escola é a única municipal que ainda não conta com uma quadra para os alunos. “A notícia de que com a gincana os alunos poderiam ganhar a quadra, gerou uma euforia, para eles é um sonho ter uma quadra de esportes”, disse Eliane.

Concorreram entre si as escolas municipais Prof. Virgílio Alves de Campos, Geraldo Castelo, Arlindo Lima, Profª Danda Nunes, Gonçalina Faustina de Oliveira, Bernardo Franco Baís, Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira, Fauze Scaff Gattass Filho, Prof. Wilson Taveira Rosalino e Elpídio Reis, que juntas reuniram mais de 35 mil agasalhos. O primeiro lugar, E.M. Virgílio Alves de Campos, do Conjunto Residencial Mata do Jacinto, arrecadou 10.426 peças. O segundo lugar ficou para a E.M. Geraldo Castelo, do Jardim Monte Líbano, com 9.873 peças.

Na sexta-feira (19), cerca de 8 mil peças de agasalhos foram doados para a comunidade Dom Antônio Barbosa. No final de semana, as voluntárias da Sociedade Beneficente Barão do Rio Branco auxiliaram a equipe do Pacijus do Tribunal de Justiça para organizar as próximas entregas e durante esta semana os agasalhos serão doados para o Cetremi e as comunidades Noroeste, Columbia e Anache, considerando principalmente a chegada de nova frente fria prevista para esta terça-feira (23).

O projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” é realizado em razão da parceria do Tribunal de Justiça, por meio da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS) e a Secretaria de Educação do Estado de MS (SED-MS).

A Agepen e o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira disponibilizam a mão de obra necessária para a reforma e administram os recursos financeiros necessários para e execução do projeto. A 2ª Vara de Execução Penal e o Conselho da Comunidade disponibilizam os recursos para a aquisição dos materiais e demais custos para a realização do projeto.

As parceiras, Prefeitura ou Governo do Estado, disponibilizam o transporte e o pagamento dos presos.

Além da arrecadação nas escolas, a Campanha de Agasalhos do TJMS reúne cobertores e roupas, em bom estado, até o dia 30 de julho. A mobilização deste ano conta ainda com a parceria da Justiça Federal do MS, da Mécari Distribuidora, do Lions Clube, do Moto Clube Abutres, do Moto Clube Luluzinhas, do TRE-MS, do jornal O Estado, da Plaenge e da Hedge Loteamentos.

