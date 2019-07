Projeto de detectores de metais em escolas é aprovado em 1ª votação

Projeto de Lei para instalação de detectores de metais nas escolas da rede pública municipal de Campo Grande foi aprovado em primeira votação e discussão na Câmara Municipal.

A PL é de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), que comenta orgulhoso. "Fico feliz e espero que passe em segunda votação e depois que seja de fato sancionado e executado pelo prefeito Marquinhos Trad. O legislador deve coibir antecipadamente as tragédias. Apresentei projeto semelhante em 2013, depois reapresentei em 2014 e 2017. Vimos verdadeiros banhos de sangue em escolas de Suzano, no Rio de Janeiro e até no exterior. Fora ocorrências pontuais em todo país. Essa Lei vai ajudar a evitar esse tipo de situação em Campo Grande", explicou.

Segundo o projeto, os equipamentos deverão fazer a detecção de armas de fogo e armas branca, que são as facas, estiletes, navalhas, punhais, barras de ferro, ferramentas industriais e outras.

O Projeto ainda prevê que deverão ter prioridade na instalação dos equipamentos de segurança, as escolas que possuam históricos de violência dentro do pátio ou em seu entorno.

Estará condicionado, sem exceção, a passagem por um detector de metal o ingresso de toda e qualquer pessoa em estabelecimento de ensino da rede pública municipal e a inspeção visual de seus pertences, quando identificada alguma irregularidade.

