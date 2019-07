Projeto “Estudantes no Controle” conscientiza sobre valores e direitos nas escolas

Convênio entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e a Controladoria Geral do Estado (CGE-MS), com participação da Secretaria da Educação (SED-MS) inicia o projeto “Estudantes no Controle”, com o intuito de valorizar o potencial da população escolar para conscientizar a sociedade sobre suas instituições, valores e direitos.

Com foco em alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, 6º ao 8º ano, e do Ensino Médio, além dos matriculados no Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no Ensino Técnico, o projeto consubstancia iniciativa pedagógica pioneira a ser inicialmente desenvolvida em trinta escolas estaduais de Campo Grande, Jaraguari e Terenos.

O projeto deve desenvolver o senso comunitário e a responsabilidade coletiva no uso dos bens públicos, bem como incentivar o zelo para com o material e as instalações escolares.

Além de estender essas preocupações básicas para as demais questões sociais e humanas da comunidade.

O Projeto recorrerá a peças teatrais, auditorias cidadãs e debates sobre políticas públicas no ambiente escolar, com vistas a mobilizar professores e alunos para participação mais objetiva não só no cotidiano da escola, mas do meio socioeconômico e cultural onde ela se insere.

Segundo o presidente do TCE-MS Iran das Neves, “ao utilizar instrumentos pedagógicos eficazes, além de temáticas atraentes e compatíveis com sua idade, para despertar nos estudantes, de forma progressiva e consistente, o senso de pertencimento, a noção de que podem contribuir para o debate das questões comunitárias, certamente estaremos lhes incutindo o gérmen da responsabilidade social que moldará o cidadão de amanhã”.

