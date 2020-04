Escolas se comprometem a flexibilizar valor de mensalidades

Após reunião, os representantes das escolas particulares de Mato Grosso do Sul se comprometeram a entregar até quarta-feira (22), um plano para flexibilização do pagamento das mensalidades, por causa da pandemia do coronavírus.

O assunto foi abordado durante reunião na sede do Ministério Público Estadual (MP-MS), nesta sexta-feira (17).

A reunião contou com a presença do Superintendência de Defesa ao Consumidor (Procon-MS) estadual e municipal, como Ministério Público (MP), Defensoria Público e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino no MS (Sintrae) e Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS (Sinepe).

Foi discutido sobre a inadimplência e manutenção ou não das mensalidades escolares, o emprego dos trabalhadores da educação, plano pedagógico, além da necessidade de manterem os pais informados sobre a nova forma das aulas, como medida de prevenção ao novo coronavírus.

Durante a reunião, foram apresentadas estratégias para se chegar na possibilidade de uma flexibilização no pagamento das parcelas que compõem a anuidade, para os pais dos alunos.

As escolas acordaram em fazer a avaliação, mas ponderaram que as medidas não podem comprometer as finanças das unidades.

Os órgãos que participaram da discussão pediram “bom senso” neste momento, para reduzir os danos tanto aos pais dos alunos, como manter os empregos dos trabalhadores do setor. -

