Estado iniciará entrega de cestas básicas na próxima segunda

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, informou nesta quarta-feira (22) que, na próxima segunda-feira (27), será iniciada, junto às prefeituras, a entrega de cestas básicas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Serão 60 mil cestas básicas que serão destinadas às famílias em extrema pobreza atingidas pela pandemia do novo coronavírus, aos municípios de acordo com o porte populacional, e ainda, priorizando os que recebem os menores valores do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e maior proporção de famílias em situação de extrema pobreza que não recebem programas de transferência de renda socioassistenciais.

As 60 mil cestas alimentares são compostas com 02 pacotes com 500 g de macarrão tipo espaguete, de primeira qualidade; 01 pacote com 400 g de leite em pó integral; 02 pacotes com 5 kg de arroz agulha, longo fino, tipo 1; 01 pacote com 2 kg de açúcar cristal branco; 02 pacotes com 1 kg de feijão comum; 01 unidade com 900 ml de óleo de soja refinado; 01 lata com 125 g de sardinha em conserva em óleo comestível, primeira qualidade, e todas já embaladas em material resistente.

