Estado mantém ações no interior, mesmo com pandemia

O Governo do Estado mantém investimentos em obras essenciais as cidades do interior do Mato Grosso do Sul, mesmo priorizando investimentos em saúde e segurança pública para combater a contaminação por coronavírus.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, iniciou na quarta-feira (14), uma série de visitas a municípios onde estão sendo assinadas ordens de serviço e convênios com as prefeituras. “O Governo Presente continua mesmo nesse momento difícil que estamos vivendo. Estamos todos muito envolvidos nesse processo, mas Mato Grosso do Sul não pode parar. Temos que ter prevenção, as medidas necessárias devem ser tomadas, mas nós temos que dar sequência às nossas ações de desenvolvimento, com toda a cautela e responsabilidade que o momento exige”, disse Riedel.

Caarapó

Eduardo Riedel assinou em Caarapó, na quarta-feira (13), a ordem de serviço para o recapeamento da Avenida Dom Pedro II, no valor de R$ 6,536 milhões. “As obras que temos recebido com recursos do governo estadual são de grande valia para o desenvolvimento do Município”, afirma a assistente social Luciene Cavalheri.

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, destacou o municipalismo da administração estadual, que entregou obras importantes na cidade. “Eduardo [Riedel], leve esse agradecimento ao governador Reinaldo Azambuja, que já fez outras obras aqui no município. A população, às vezes, tem memória curta, mas a rodovia que liga Caarapó-Amambai estava pior do que a Dom Pedro II e hoje é uma das rodovias com melhor condição aqui da região Sul do Estado. Ele também fez a rodovia José Moreno que liga o Município à usina, ou seja, uma das maiores empresas do nosso Município, que tem mais de 1.200 funcionários, que antes iam no chão e hoje vão ali através da pavimentação asfáltica”, lembrou.



Além das obras, o Governo do Estado tem direcionado recursos e investimentos para combate ao novo coronavírus. Somente de emendas parlamentares foi direcionado à Caarapó mais de meio milhão de reais para o combate à Covid-19. Além disso, o governo entregou 3,2 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como álcool em gel e líquido, luvas, aventais, máscaras e toucas.

Sete Quedas

Em Sete Queda, Eduardo Riedel assinou um convênio de R$ 2,08 milhões para drenagem e pavimentação asfáltica.

O prefeito Chico Piroli destacou que o investimento será importante também para movimentar a economia, em um momento de paralisação das atividades. “A cidade nossa é carente e estamos passando um momento, não só Sete Quedas, mas nosso Estado, nosso país, até o mundo, pode se dizer, e você sabe que um ‘recape’ alivia o bolso do Município porque você está sempre tampando buraco e quando a gente pega uma obra no valor de R$ 2,081 milhões para recapeamento, com certeza daqui para a frente a economia já começa a aparecer. É uma obra que é prioridade no nosso município. O asfalto está deteriorado”, disse.

Em emendas parlamentares foram pagos R$ 300 mil, investindo no combate à pandemia em Sete Quedas, e entregues mais de 1,3 mil EPIs e produtos para evitar a proliferação do vírus no município.

