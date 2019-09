Evento mundial, "Dia da Limpeza" acontece no dia 21 na capital

Saiba Mais Clima Seca e calor ampliam queimada, diz Ministro do Meio Ambiente

Mais de 500 pessoas já se inscreveram para participar do Dia Mundial da Limpeza, que acontecerá no dia 21 de setembro, no Centro de Educação Anhanduí, na av. Ernesto Geisel, em Campo Grande.

O evento acontece de forma simultânea em mais de 900 cidades do país e tem como principal objetivo a conscientização de prevenção a danos ao meio ambiente.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o link.

Segundo o coordenador do evento na capital, Yohhan Teruya a escolha do local e por causa da grande quantidade de descarte de lixos. "Temos que conscientizar as pessoas, por exemplo, que não e porque uma televisão não funciona mais, que ela tem que ir para a rua, existe o descarte correto".

O Dia Mundial da Limpeza organizado pela rede Let's do it! tem como principais atores os voluntários e suas cidades. Os atores podem ser pessoas e organizações como, por exemplo, a comunidade local, ONG, instituto, cooperativa, OSCIP, associação, dede que seja apolítica, e tenha valores que combinem com o Let´s do it! e vontade de cooperar com a causa.

