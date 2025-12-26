Ex-campeão de Fisiculturismo de MS morre por infecção após uso de substâncias anabolizantes

O atleta de fisiculturismo, Kevin Notário Nunes, morreu na manhã desta sexta-feira (26), vítima de uma fasceíte necrosante, uma infecção grave e rapidamente progressiva dos tecidos musculares. Ele foi ex-campeão estadual em uma das etapas do fisiculturismo do Mato Grosso do Sul (MS).

Segundo informações da família, o atleta foi internado às pressas no Hospital Regional de Ponta Porã após sentir fortes dores na coxa e exames diagnosticaram a fasceíte necrosante. Kevin passou por cirurgia emergencial na quinta-feira (25), mas não resistiu às complicações e veio a óbito nesta manhã.

Kevin Notário Nunes de Oliveira ficou conhecido no estado por seus títulos e dedicação ao fisiculturismo. Contudo, o pai do atleta, o vereador Marcelino Nunes de Oliveira, afirmou que o caso serve de alerta sobre os riscos do uso de substâncias proibidas para acelerar o ganho de massa muscular.

"A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para outros jovens e atletas que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar os resultados", disse o parlamentar".

O corpo de Kevin foi velado na Capela Mortuária Pax, localizada em frente ao Shopping China.



