Ex-deputada, Dione Hashioka Ã© nomeada como adjunta da EducaÃ§Ã£o em MS

Foi nomeada em ato assinado pelo governador Eduardo Riedel e publicado nesta segunda-feira (4), no Diário Oficial do Estado, a nomeação da ex-deputada estadual, Dione Marly Gandolfo Hashioka, para ser adjunta da Secretaria de Estado de Educação (SED), pasta de Helio Daher.

Esposa do deputado estadual Roberto Hashioka, Dione Hashioka é odontóloga e foi eleita para o primeiro mandato parlamentar em 2006 pelo PSDB, iniciando o na Assembleia em 2007.

Foi presidente da Comissão de Saúde, integrando as Comissões do Meio Ambiente, Educação e as comissões especiais da Companhia Energética de São Paulo (CESP) e do Agronegócio. Em 2010 foi reeleita e iniciou seu mandato no cargo de 2ª vice-presidente da Casa de Leis onde ficou de 2011 até 2015.

Em suas redes sociais, Dione agradeceu o convite do governador. “Com a convicção de que dedicarei o melhor de meus esforços, aceito este desafio na certeza de que há um firme propósito em contribuir com meu Estado, e com o desenvolvimento desta área que tanto sou entusiasta”, escreveu.

