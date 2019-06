Exército abre processo seletivo para profissionais temporários

O Exército Brasileiro abriu processo seletivo para profissionais temporários em diversas graduações, para os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e para o município de Aragarças (GO).

As inscrições serão do dia 2 a 10 de julho e os salários podem chegar a quase R$ 7 mil, além dos benefícios da tabela do Ministério da Defesa.

Para Campo Grande, as vagas são para oficial farmacêutico, dentista, veterinário, arquitetura e urbanismo, serviço social, fisioterapia, enfermagem, nutrição, engenharia eletrônica e civil, administração, ciências contábeis, psicologia, comunicação social, direito e informática.

Segundo divulgou a 9ª Região, a seleção é eletrônica pelo site, entrega da documentação para inscritos e pré-selecionados a 2ª etapa, entrevista e avaliação curricular, presencial apenas para candidatos que entregaram a documentação, inspeção de saúde e exame de aptidão física.

Há vagas para os municípios de Aquidauana, Nioaque, Porto Murtinho e Ladário.

Neste mesmo processo, haverá seleção para sargento, para a Capital e os municípios de Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Amambai e Porto Murtinho. As vagas são para as áreas de contabilidade, administração, logística, enfermagem, nutrição e dietética, radiologia, análises clínicas, farmácia, informática, manutenção, automotiva, mecânica, manutenção em aeronaves, edificações, infraestrutura escolar e multimeios didáticos.

Por fim, a seleção para cabos especialistas exige ensino fundamental completo e curso profissionalizante para cozinheiro, auxiliar de refrigeração, auxiliar de solda, ajudante eletricista predial e motorista, com categoria D ou E. As vagas são para Capital, Ponta Porã e Jardim no Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também