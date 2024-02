Expogrande 2024 terá nova área de shows e volta do Nelore nos julgamentos

Com pelo menos seis atrações de artistas nacionais confirmados e mais de 150 expositores, a 84ª edição da Expogrande terá algumas mudanças para 2024, conforme anunciou a Acrissul, durante lançamento oficial nesta quinta-feira (1°), o espaço para show foi readequado no Parque de exposições Laucídio Coelho.

Para receber demanda, a principal mudança foi a área de showa, que antes era na pista de julgamento de animais e foi remanejada para o estacionamento que possui mais de 9,500m² na entrada do parque na rua Dr. Pacífico Lopes Siqueira, com atendimento diferencial para quem for asisstir apenas aos shows.

Até o momento, as atrações confirmadas foram: Simone Mendes, Ana Castela, Launa Prado, e as duplas Henrique & Juliano, Victor & Leo e Fred & Fabrício.

O evento que deve receber mais de 100 mil pessoas, acontece de 4 a 14 de abril este ano com uma previsão de movimentar até R$ 150 milhões. Serão 11 dias de leilões, exposições e julgamento de bovinos, equinos e ovinos das mais diversas raças, além de shows, estandes comerciais, muita gastronomia e lazer para o Sul-mato-grossense.

Foram confirmados a realização de 17 leilões com exposição de 11 raças de bovinos e equinos.

De acordo com o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, a iniciativa busca atratativas com as prefeituras inseridas no caminho da Rota Bioceânica para que eles também participem nesta edição. “A Expogrande é uma das maiores feiras de agronegócio, que atrai milhares de pessoas todos os anos, bem no coração da América Latina. É um evento que reúne um público diversificado entre produtores rurais, empresários, pesquisadores, estudantes e visitantes interessados em conhecer as novidades e oportunidades do setor agropecuário”.

Leilões

Para suportar a demanda, os leilões da Expogrande terão início no dia 23 de março com o Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas, certame programado para acontecer às 12 horas no tatersal de elite 1.

Na abertura oficial da Expogrande, no dia 4 de abril, às 20 horas, acontece o tradicional Leilão de Corte Virtual Acrissul, com a oferta de um plantel de animais de cria e recria, de vários criadores de MS. O certame está a cargo da Leiloboi Leilões Rurais. Em 2023 a Expogrande movimentou R$ 18 milhões em leilões, com a venda de 4 mil animais.

A raça nelore volta para a agenda de julgamentos de bovinos, com a presença de animais mocho, padrão e também nelore pintado. É a primeira vez na história da Expogrande que o nelore pintado participará de julgamentos na feira.

Confira a ilustração do mapa do evento:



