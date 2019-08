Falha no sistema do Detran-MS é corrigida e atendimento é normalizado

O sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) já voltou a funcionar normalmente.

O sistema foi restabelecido por volta das 21h dessa quinta-feira (15) e todos os serviços prestados pelo departamento de trânsito voltaram ao normal.

A falha ocorreu em todo o Mato Grosso do Sul, e deixou intermitente o sistema durante o dia de ontem, prejudicado o atendimento do órgão.

A gerente regional do órgão, Loretta Figueiredo, explica que os usuários não serão prejudicados com relação com relação ao prazo de compromissos vencidos nesse período em que o sistema esteve fora do ar. “Nenhum usuário será prejudicado em relação a aplicação de multa de recibo e nota fiscal”, informou.

