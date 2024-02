Faustão é internado e pode passar por novo transplante

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado, mais uma vez, no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde o fim de semana. A informação foi dada pela Folha de S.Paulo.

A nova internação tem relação com problemas renais, que já existiam antes do transplante de coração, com o apresentador passando por acompanhamento desde a cirurgia gástrica, de redução de estômago, em 2009.

Esses problemas renais se intensificaram após o quadro de insuficiência cardíaca enfrentado pelo apresentador de 73 anos, em agosto do ano passado. Na ocasião, Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 5 de agosto. Ele entrou na fila de transplantes e recebeu um novo coração no dia 27 do mesmo mês.

O responsável pela doação foi um jogador de futebol de várzea de Santos, Fábio Cordeiro da Silva, que havia morrido no dia anterior em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Após o transplante de coração e sem quadro de rejeição do órgão, Fausto Silva deixou o hospital no dia 10 de setembro de 2023, dando continuidade ao tratamento com fisioterapias de casa.

Desde então, ele tem feito fortalecimento muscular, fisioterapia e diálises, para reduzir o desgaste dos rins.

Até o momento, o Hospital Albert Einstein e a assessoria do apresentador informaram apenas que estão “apurando o ocorrido”.

