Feriado da Semana Santa altera expediente no Detran-MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que não haverá expediente na próxima quinta-feira (18), devido ao ponto facultativo e na sexta-feira (19) por conta do feriado da Paixão de Cristo.



Os dias de feriados de 2019 foram decretados pelo Governo do Estado em dezembro de 2018 e na última quinta-feira (11), foi declarado o ponto facultativo para os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, nos termos que especifica através do decreto “E” Nº 20 publicado em Diário Oficial do Estado.



O atendimento volta ao normal na segunda-feira (22). Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato através do call center pelo (67) 3368-0500.

