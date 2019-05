Festival de gastronomia alia conhecimento e cultura do MS

Campo Grande se tornará a capital da gastronomia em Mato Grosso do Sul, de 16 a 18 de agosto, com a realização da 2ª edição do festival gastronômico “Comitiva dos Chefes”. O evento será realizado na Plataforma Cultural, na Esplanada Ferroviária, na Avenida Calógeras, 3.015, Centro.



O projeto, idealizado pela personal chef e consultora de gastronomia, Dedê Cesco, tem objetivo de fortalecer a cultura regional, a partir do reconhecimento da riqueza de ingredientes que compõem a tradição sul-mato-grossense.



O festival oferecerá aos visitantes uma programação que envolve a gastronomia local, corredor gastronômico com restaurantes e chefs de cozinha comercializando pratos regionais, praça de alimentação, Espaço Netwhork para empresas, além de artesãos e pequenos produtores rurais vendendo produtos e serviços.



Ainda, a população contará com eventos de formação e capacitação, como mesas redondas e debates, cinema gastronômico, aulas-show, oficinas e vivência sensorial gastronômica com degustação de sabores, música e dança. A expectativa da organização é receber 9.600 visitantes, incluindo turistas e participantes das oficinas e workshops que serão todos gratuitos.



Segundo Dedê, o evento valoriza a culinária tradicional e propõe ainda, um mundo de novas oportunidades para os profissionais do setor. “Além de incentivar e difundir a boa gastronomia, vamos demonstrar a utilização de ingredientes exóticos da nossa fauna e flora, como, por exemplo, insetos comestíveis, plantas, flores e frutos”, revela.



Motivar o mercado gastronômico do estado foi outro ponto destacado por Dedê. “Temos condições de realizar um trabalho que produzirá uma efervescência cultural de forma a aumetar a oferta de empregos, atrair turistas, contribuindo assim para o desenvolvimento local e a qualidade de vida dos cidadãos”.



O projeto



A edição de 2019 do festival “Comitiva dos Chefes”, apresentará o uso de ingredientes regionais da fauna e flora de Mato Grosso do Sul, além de especiarias exóticas como insetos comestíveis e Plantas Alimentícias não Convencionais (PANCS).



O intuito da programação voltada à capacitação é atender cerca de 1.800 pessoas, entre cozinheiras, chefs de cozinha, merendeiras, estudantes, agentes turísticos, estudiosos e especialistas. Nesse sentido, o evento demonstra responsabilidade social ao abarcar a inclusão de todas as pessoas interessadas em conhecer e aprender mais sobre a culinária regional.



O projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) da Prefeitura de Campo Grande e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). A edição 2019 será realizada na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária, entre 16 e 18 de agosto, em Campo Grande. O endereço é Avenida Calógeras, 3015, Centro.

