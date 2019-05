Para comemorar 70 anos, hospital realiza evento esportivo

Em comemoração aos 70 anos, a diretoria do Hospital Adventista do Pênfigo (HPA) promoverá neste domingo (26) uma corrida de rua. Cinco mil pessoas já se inscreveram para participar do evento esportivo que acontecerá no Parque dos Poderes a partir das 8h, a premiação é de R$ 1,5 mil.



Em sete décadas atuando em Mato Grosso do Sul, o hospital tornou-se conhecido internacionalmente pelo trabalho filantrópico e por desenvolver a cura para a doença conhecida como ‘Fogo Selvagem’. Além da competição, a diretoria do HAP irá disponibilizar ao público presente, a tenda da saúde com a participação de médicos, enfermeiros e outros profissionais da entidade para atendimento à população.



A corrida terá largada e chegada no Parque dos Poderes e a premiação é de R$ 1,5 mil para o primeiro colocado. Mais informações os interessados podem entrar no site kmaisclube.com.br

