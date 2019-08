Foco de queimadas no Pantanal é controlado por chuva inesperada

As queimadas na Região do Pantanal de Corumbá, e também na região da Manga, Pantanal da Nhecolândia, a Leste de Corumbá, foi reduzida devido a chuva que caiu na madrugada desta quarta-feira (28), após o corpo de bombeiros passar 4 dias tentando controlar a expansão do fogo.



“Foi um trabalho intenso de quatro dias na região da Manga e a chuva finalizou o serviço que já estava no rescaldo”, informou o gerente estadual do PrevFogo, Bruno Águeda.

No último dia de combate do fogo na Manga o Ibama contou também com o apoio logístico do Exército. A grande preocupação era a expansão dos focos em direção à comunidade ribeirinha do Rio Paraguai, onde residem cerca de 200 pessoas, que vivem da pesca. O fogo chegou a cerca de 100 metros do vilarejo. A garoa eliminou a fumaça e tranquilizou os ribeirinhos.

O Porto da Manga fica situado na MS-228, rodovia que integra a Estrada-Parque do Pantanal, juntamente com a MS-184. O fogo se alastrou por toda a planície, entre a morraria do Urucum e o Rio Paraguai, de um lado, e a Estrada-Parque e a BR-262, do outro. Foram queimados cerca de 1.600 hectares, segundo laudo pericial do Ibama. As causas estão sendo apuradas pelo órgão federal. “A natureza não põe fogo”, afirmou o morador Delson Pereira.

Conforme informações da Defesa Civil do Estado e do Ibama, o fogo que era intenso na reserva dos índios Kadiwéus, na Serra da Bodoquena, também foi controlado no entorno da Aldeia Alves Ferreira, em Bodoquena.

