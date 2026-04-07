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Fórum Conectando Gerações debate integração entre jovens e idosos em MS

Evento ocorre nos dias 8 e 9 de abril, em Campo Grande, com foco em inclusão digital e políticas públicas

07 abril 2026 - 15h30Taynara Menezes
O evento reúne gestores municipais, conselhos e representantes de políticas públicasO evento reúne gestores municipais, conselhos e representantes de políticas públicas   (Foto: Reprodução )

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania, realiza nos dias 8 e 9 de abril o 1º Fórum Conectando Gerações – Caminhos para Promoção da Intergeracionalidade, em Campo Grande.

O evento reúne gestores municipais, conselhos e representantes de políticas públicas para discutir a integração entre jovens e pessoas idosas, com foco no enfrentamento do idadismo, inclusão e letramento digital.

A programação inclui painéis sobre cidadania ao longo da vida, debates sobre envelhecimento e juventude no Estado, além de mesas de diálogo para troca de experiências e discussões sobre prevenção a golpes e cidadania digital. Também haverá formação técnica em parceria com a Secretaria-Executiva de Transformação Digital e oficina de planejamento para ações nos municípios.

Durante o fórum, os municípios poderão aderir ao projeto Conectando Gerações, que busca fortalecer a integração entre diferentes faixas etárias, ampliar o acesso a direitos e combater o isolamento social.

Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, Larissa Diniz Paraguassu, a iniciativa visa preparar os municípios para lidar com o envelhecimento da população de forma integrada. Já o subsecretário de Juventude, Jessé Fragoso da Cruz, destacou que o encontro pretende orientar a criação de ações locais, especialmente nas áreas de inclusão digital e fortalecimento de vínculos.

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