Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Geral

Fraldas geriátricas produzidas por detentos são doadas a lar de idosos e hospital em MS

Projeto Desdobrar une ressocialização e apoio a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade

23 fevereiro 2026 - 15h52Taynara Menezes
Dez detentos foram treinados para a produçãoDez detentos foram treinados para a produção   (Foto: Agepen-MS)

Fraldas geriátricas descartáveis confeccionadas por internos do regime fechado em Mato Grosso do Sul começaram a ser doadas a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa integra o Projeto Desdobrar – Cuidado e Dignidade, com oficina instalada no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG).

Nesta fase inicial, dez reeducandos foram capacitados e produziram 1.760 fraldas, distribuídas em 220 pacotes com oito unidades cada. O material, de caráter experimental, foi entregue ao Sirpha Lar do Idoso e ao Hospital São Julião, onde passará por testes de uso por um grupo de controle, incluindo idosos atendidos no próprio IPCG e nas instituições beneficiadas.

O projeto foi idealizado pelo juiz da 4ª Vara Criminal, José Henrique Kaster Franco, e reúne esforços da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e do Sirpha, com acompanhamento do município de Campo Grande. A proposta é promover ressocialização, qualificação profissional e futura possibilidade de remuneração aos internos, ao mesmo tempo em que atende uma demanda social crescente.

O presidente do Sirpha, Ivan Nery de Queiroz, destacou a alta demanda diária por fraldas geriátricas no atendimento aos idosos acolhidos. Segundo ele, cada idoso pode utilizar até quatro fraldas por dia, o que, considerando os 83 idosos atualmente atendidos, resulta em uma média de 240 fraldas diárias distribuídas aos cuidadores.

“Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto, especialmente quanto à absorção e à prevenção de vazamentos, fator essencial para evitar a troca excessiva de enxovais e o aumento da demanda da lavanderia”, afirmou.

Após o período de avaliação, será elaborado um relatório técnico para ajustes no produto antes de eventual ampliação da produção. O objetivo é assegurar que o avanço do projeto ocorra sempre com foco na qualidade, segurança e conforto.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Sede da Agepen
Transparência
TCE autoriza andamento de licitação de R$ 94 milhões para alimentação de presos em MS
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Influenciador e marido são condenados por produção de conteúdo sexual com adolescentes
Justiça mantém preso homem que matou padrasto a facadas no Jardim Los Angeles
Justiça
Justiça mantém preso homem que matou padrasto a facadas no Jardim Los Angeles
Rodoviária de Campo Grande
Justiça
Justiça reconhece prescrição e nega reequilíbrio financeiro à concessionária da rodoviária
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Tecnologia
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Mega-Sena sorteia prêmio milionário
Geral
Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 116 milhões
Cachorro de Rua - Foto: Reprodução
Justiça
Justiça condena prefeitura a criar abrigo para cães e custear ONGs de proteção animal
Secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, Flávio César
Geral
Secretário de Fazenda do MS seguirá à frente do Cômite do IBS até março

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x