Fraldas geriátricas produzidas por detentos são doadas a lar de idosos e hospital em MS

Fraldas geriátricas descartáveis confeccionadas por internos do regime fechado em Mato Grosso do Sul começaram a ser doadas a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa integra o Projeto Desdobrar – Cuidado e Dignidade, com oficina instalada no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG).

Nesta fase inicial, dez reeducandos foram capacitados e produziram 1.760 fraldas, distribuídas em 220 pacotes com oito unidades cada. O material, de caráter experimental, foi entregue ao Sirpha Lar do Idoso e ao Hospital São Julião, onde passará por testes de uso por um grupo de controle, incluindo idosos atendidos no próprio IPCG e nas instituições beneficiadas.

O projeto foi idealizado pelo juiz da 4ª Vara Criminal, José Henrique Kaster Franco, e reúne esforços da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e do Sirpha, com acompanhamento do município de Campo Grande. A proposta é promover ressocialização, qualificação profissional e futura possibilidade de remuneração aos internos, ao mesmo tempo em que atende uma demanda social crescente.

O presidente do Sirpha, Ivan Nery de Queiroz, destacou a alta demanda diária por fraldas geriátricas no atendimento aos idosos acolhidos. Segundo ele, cada idoso pode utilizar até quatro fraldas por dia, o que, considerando os 83 idosos atualmente atendidos, resulta em uma média de 240 fraldas diárias distribuídas aos cuidadores.

“Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto, especialmente quanto à absorção e à prevenção de vazamentos, fator essencial para evitar a troca excessiva de enxovais e o aumento da demanda da lavanderia”, afirmou.

Após o período de avaliação, será elaborado um relatório técnico para ajustes no produto antes de eventual ampliação da produção. O objetivo é assegurar que o avanço do projeto ocorra sempre com foco na qualidade, segurança e conforto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também