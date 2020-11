Frentista desaparece após receber salário em Campo Grande

Marcia Ferra Monteiro, de 30 anos, procurou a polícia, para registrar o desaparecimento de seu pai Marcio Gomes Monteiro, de 53 anos, na noite desta sexta-feira (6), em Campo Grande. Ele sumiu depois que recebeu seu salário, na Avenida Tamandaré.

A filha disse que o pai trabalha em um posto de gasolina e nesta sexta (6) recebeu seu salário. Ela ainda disse que por volta das 16h30 durante seu intervalo no serviço foi até a residência levar pães para o lanche da família voltando em seguida para o posto de combustível.

Depois do trabalho ficou tomando cerveja com alguns colegas no posto indo embora por volta das 23 horas dizendo que iria para casa, mas até o momento não retornou. Foi tentado contato da família com a vítima pelo telefone, mas o celular está desligado. A filha disse que o pai estava com sua motocicleta Honda Fan 125, de cor preta.

A filha Marcia falou que o pai não tem envolvimento com drogas e nem inimigos e que não costuma desaparecer, o que causou estranheza na família. Quando desapareceu, ele estava trajando o uniforme do posto de gasolina.

