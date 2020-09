Funcionária pública morre após casa pega fogo em MS

Marielga Vieira da Silva Barreto, de 58 anos, morreu na manhã deste sábado (12) após um incêndio na residência onde mora, no bairro Centro Educacional, em Fátima do Sul, que fica a 338 km de Campo Grande.

Segundo informações do site Fátima News, a mulher estava em um dos quartos no fundo da casa e morreu na hora, o Corpo de Bombeiros ainda tentou fazer os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu.

Marielga era funcionária pública, ela trabalhava no Centro Educacional do município e cunhada do ex-vereador por Fátima do Sul, Ataíde Enfermeiro. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela Polícia.

O fogo foi controlado e uma equipe da Polícia Civil e perícia foi acionada.

