Fusca parte ao meio em acidente grave e os cinco ocupantes sobrevivem

Um Fusca partiu ao meio após atingir o guard rail da ponte no rio Dois Irmãos do Buriti. Apesar da gravidade do acidente na madrugada desta quarta-feira (12), na BR-262, em Anastácio, às cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com O Pantaneiro, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura de ferro. Com o impacto da batida, a carenagem do automóvel se despedaçou. O carro ficou completamente destruído.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista estava desorientado, juntamente com os outros quatro passageiros que dormiam na hora da batida. As cinco vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao pronto-socorro de Aquidauana.

