Ginasta quebra as duas pernas durante competição

A atleta Samantha Cerio, disputava o NCAA Gymnastics, campeonato universitário de ginástica artística dos Estados Unidos, quando quebrou as duas pernas durante uma acrobacia, na última sexta-feira (5). A atleta foi encaminhada para o hospital e anunciou o encerramento da carreira.

Samantha escreveu em sua conta oficial do instagram a seguinte mensagem, "sexta à noite foi a minha última como ginasta. Depois de 18 anos, eu estou pendurando meus colants e deixando o pó de giz para trás. Eu não poderia estar mais orgulhosa da pessoa que a ginástica fez eu me tornar. Me ensinou trabalho árduo, humildade, integridade e dedicação. Ela me deu desafios e obstáculos que eu nunca imaginei que me testariam como pessoa. Pode não ter terminado como planejei, mas nada acontece como planejado".

A cena chocante aconteceu durante a competição regional de Baton Rouge. A estudante da Universidade de Auburn saltou e, quando foi completar a acrobacia, deslocou os dois joelhos ao mesmo tempo.

A jovem deixou o local com as duas pernas imobilizadas e foi levada para o hospital. "Foi uma cena difícil de ver", disse o técnico Jeff Graba ao site Nola.com. "Ela é uma guerreira e pediu para que eu ajudasse o restante das meninas no restante da competição”.





