Golden Night homenageia trabalho de Azambuja com prêmio que leva seu nome

Aconteceu na última sexta-feira (1), no Clube Estoril, a 3ª edição da Golden Night, evento que homenageia personalidades sul-mato-grossenses que se destacaram, no caso da edição deste ano, em 2022 e 2023.

O troféu deste ano leva o nome do ex-governador Reinaldo Azambuja, em homenagem ao grande trabalho realizado por ele à frente do governo do estado do Mato Grosso do Sul entre os anos de 2015 e 2022.

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que deu nome ao troféu deste ano, foi um dos homenageados pela premiação. Também foram homenageados pelo prêmio o governador Eduardo Riedel e a ministra Simone Tebet também.

A ex-primeira-dama Fátima Azambuja e a atual primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, também receberam o prêmio, elas, na categoria “Destaque Mulher”.

Os deputados federais Vander Loubet, Beto Pereira, Geraldo Resende, e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, foram alguns dos outros nomes homenageados com a premiação. O vereador de Campo Grande Claudinho Serra também foi um dos políticos destacados na Golden Night.

Os secretários Pedro Arlei Caravina (Governo e Gestão Estratégica), Eduardo Rocha (Casa Civil), Carlos Assis (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - Agems) e o presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Marco Aurélio Santullo, também receberam o troféu pelo trabalho realizado neste ano e o anterior.

Ricardo Ayache, presidente da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) também recebeu destaque na premiação por seu trabalho à frente da instituição.

