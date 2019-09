Governo abre licitação para reforma com acessibilidade na Escola Vespasiano Martins

A Secretaria de Estado de Educação (SED) tornou pública a abertura do processo de licitação para a execução de obras de acessibilidade com reforma na Escola Estadual Vespasiano Martins, em Campo Grande.

A licitação será do tipo “menor preço”, e será lançada no dia 17 de setembro, no Órgão Central da pasta.

A escola faz parte do grupo de 27 unidades do Programa Escola da Autoria, que trabalham com a oferta ofertam o Ensino em Tempo Integral em Mato Grosso do Sul.

Vespasiano Martins atende cerca de 230 estudantes estão matriculados em turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio.

De acordo com a publicação, disponível na Edição nº 9.976 do Diário Oficial do Estado (DOE), a abertura do processo será no dia 17 às 9h, na av. Poeta, s/n, no bloco V, no Parque dos Poderes.

