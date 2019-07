Estado atende solicitação de Barbosinha e MS-274 recebe melhorias

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha, solicitou ao Governo do Estado medidas urgentes para recuperação da Rodovia MS-274, no trecho entre os distritos de Indápolis e Macaúba, na 4ª linha, em Dourados. O pedido foi atendido pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário de Infraestrutura, Murilo Zauit. O trecho já recebe as melhorias.

Defensor da manutenção constante das estradas vicinais que proporcionem boas condições de trafegabilidade para o escoamento da produção dos agricultores, principalmente nos distritos de Dourados, o deputado tem trabalhado duramente para atender as reivindicações da população rural e defender os interesses dos distritos no município.

“Este trabalho intenso em levar essas demandas ao Governo é fundamental para que nossos produtores, as pessoas que moram no campo e que dependem destas estradas, possam ter acessos de qualidade. Todos os pedidos que chegam até nós, dos vereadores, das associações e dos próprios produtores têm recebido atenção especial, pois sabemos a força que o agronegócio tem para nossa economia”, detalha o deputado.

O vereador Madson Valente tem feito os anseios de muitos moradores chegar até o gabinete do deputado Barbosinha, que tem cobrado por melhorias e benfeitorias para Dourados e seus distritos. “A parceria estabelecida do nosso mandato com o deputado Barbosinha promove mais uma significativa melhoria para a comunidade de Indápolis, pois esta comunidade nos procurou para fazer reclamações sobre o trecho. Isso nos deixa plenamente satisfeito”, agradece Madson.

A recuperação desta estrada é resultado de uma ação conjunta entre o vereador e o deputado que assumiram com a comunidade o compromisso de levar melhorias na trafegabilidade da rodovia.

