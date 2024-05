Governo de MS ajudará com a compra de medicamentos para o Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Riedel participou, na tarde desta segunda-feira (27), do evento de encerramento da campanha ‘Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem’, onde detalhou que o apoio do governo do Estado pelo Rio Grande do Sul ainda continuará.

Riedel explicou que, por meio do consórcio Brasil Central, o governo de Mato Grosso do Sul ajudará com a compra dos medicamentos para o governo gaúcho.

“Eles nem estão precisando mais de roupa neste momento, eles estão precisando de medicamento, de alimentos, de água, são outros itens que estão sendo atendidos. Agora é o momento de a gente acompanhar a reconstrução do Rio Grande do Sul”, explicou.

Devido à natureza deste apoio, com os fundos partindo dos cofres sul-mato-grossenses, ele precisará ser aprovado juridicamente. Caso seja aprovado, o governador apontou que o apoio será de aproximadamente R$ 1 milhão.

Recorde de arrecadações

Riedel ainda destacou que a campanha de arrecadação deste ano “bateu recorde de apoio para as pessoas”, e que o governo já está agilizando a doação dos itens arrecadados para famílias e pessoas necessitadas.

“Essa é uma ação do servidor, da servidora do Estado, de qualquer um dos poderes, todos se envolvem, e que com muita dedicação, muito carinho, muito amor, muita solidariedade, faz esse gesto junto com todos os parceiros da iniciativa privada, no sentido de buscar esse casaco, essa roupa, o cobertor, seja o que for que possa dar esse abraço, esse conforto para pessoas que tem essa necessidade”

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também