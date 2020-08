Governo do Estado investe R$ 1,3 bi em Campo Grande

Com obras estruturantes para projetar a cidade ao futuro, ampliação dos serviços em saúde pública, entretenimento e lazer, mais moradias e segurança e escolas de qualidade, o Governo de Mato Grosso do Sul investe em uma Campo Grande cada vez melhor para se viver. Em seus 121 anos de emancipação política, a Capital ganha na administração do governador Reinaldo Azambuja os maiores índices de desenvolvimento humano e econômico.

O compromisso do Estado com a população dos 79 municípios se materializa nas realizações conduzidas por Reinaldo Azambuja em Campo Grande, sempre em parceria com a prefeitura. Mais de R$ 1,3 bilhão foram investidos em pouco mais de seis anos, contribuindo para o replanejamento urbano da cidade e assegurando a conclusão de obras paralisadas há décadas, como o Hospital do Trauma, e a revitalização de importantes vias de grande fluxo.

“O nosso governo soube construir condições para levar investimentos a todo o Estado, nas áreas da segurança, infraestrutura, saúde e educação, mesmo em situações extremas, como essa pandemia. Em Campo Grande não foi diferente”, afirma o governador. “Concluímos obras iniciadas há muitos anos e resolvemos problemas crônicos. Isso faz parte de uma gestão moderna, em sintonia com os municípios, e que olha o cidadão”, ressalta.

Revitalização da Rua 14

O Governo Presente de Reinaldo Azambuja tem uma parcela significativa nos traçados modernos da cidade, cuja beleza e pujança impressionam quem a visita, e no nível de qualidade de vida, um dos mais altos do país. Com a credibilidade de uma administração que criou cenários positivos ante a recessão econômica, colocando o Estado num patamar de equilíbrio financeiro, o governador atuou também em Brasília em busca de recursos.

O destravamento de alguns projetos estratégicos para a cidade foi possível com as articulações políticas do Estado e do município, com o apoio da bancada federal, dentre os quais a obra de revitalização da Rua 14 de Julho, símbolo da Cidade Morena, e a implantação da Norte-Sul. Outra obra emblemática, fruto dessa parceria, o Hospital do Trauma foi concluído com verba federal após duas décadas abandonado, elevando o padrão da assistência médico-hospitalar.



Na área habitacional, são cinco mil unidades entregues e em construção. Como parte do Programa Obras inacabadas, o governo equacionou com transparência e responsabilidade com o dinheiro público os embaraços jurídicos que travavam a conclusão do polêmico Aquário do Pantanal, hoje em fase final de conclusão. No setor esportivo, a reforma do Ginásio Guanandizão coloca a Capital no circuito dos grandes eventos nacionais e internacionais.

Em infraestrutura urbana, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), os investimentos somam R$ 207 milhões. No volume de obras, destacam-se a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do populoso Bairro Aero Rancho, colocando fim a um drama vivenciado pelos moradores há anos. O Estado já executou R$ 7,2 milhões. A segunda etapa das intervenções terá R$ 11,1 milhões, em processo de licitação.



A restauração e ampliação da Avenida Euler de Azevedo, um dos troncos de integração viária da cidade, proporcionou novo reordenamento do fluxo de veículos – obra de R$ 17,5 milhões. A Agesul concluiu a licitação da recuperação e reconstrução do pavimento da Avenida Mato Grosso – entre a Calógeras e a Ceará, totalizando 2,9 km -, orçada em R$ 4,5 milhões. Na mesma avenida, o Estado implantou a rotatória no cruzamento com a Via Parque.



Outra multivia que vem merecendo atenção é a Avenida Ernesto Geisel, onde a parceria com a prefeitura garante intervenções contra enchentes do Rio Anhanduí. O Estado também encampou a revitalização da Avenida Bandeirantes e, através de convênio, repassará R$ 34,9 milhões ao município para implantação de novo acesso às Moreninhas. Os investimentos viários nos parques industriais Indubrasil e Miguel Letteriello somam R$ 8,2 milhões.

