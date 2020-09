Governo intensifica combate a incêndios em três regiões de MS no fim de semana

Da redação, com informações Portal do Governo de Mato Grosso do Sul

O fim de semana está sendo de grande empenho no combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. Ontem (12), o Governo do Estado reuniu esforços para atuar em três grandes focos localizados no Pantanal, na região de Alcinópolis e de Três Lagoas.

Ontem (12) foi montada uma força-tarefa para atuar no fogo que atinge o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e propriedades rurais dos municípios de Alcinópolis e Costa Rica. Até a noite de sexta-feira (11), um total de 8.875 hectares já haviam sido queimados pelas chamas, sendo 4,5 mil hectares dentro do Parque e pouco mais de 4 mil hectares em propriedades rurais próximas.

A força-tarefa é integrada pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), o Imasul, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, além do apoio do ICMBio, as prefeituras municipais de Alcinópolis e Costa Rica e das indústrias do setor de bioenergia instaladas na região.

Em Alcinópolis a força-tarefa avançou bastante no combate às chamas no sábado. Brigadistas do ICMBio vieram do Parque das Emas (Goiás) para auxiliar no combate, o Comando Militar do Oeste, enviou 70 homens do exército de Coxim para o município e no local também já estão três aeronaves contratadas pelo setor energético e prefeituras

O ministro Ricardo Salles, através do ICMBio também confirmou outras duas aeronaves que chegam hoje (13) ao município de Alcinópolis. “Teremos uma estrutura forte a partir de hoje no município para controlar a situação e a partir de amanhã os municípios mais afetados pelas queimadas serão avaliados e vamos ampliar o estado de calamidade de incêndios florestais para outros municípios, como Alcinópolis”, destaca o secretário Jaime Verruck.

O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves chega ao Mato Grosso do Sul neste domingo para discutir a necessidade de decreto de emergência em vários municípios, para que o Estado possa receber recursos do Ministério que serão utilizados na locação de aviões, equipamentos e combustíveis.

Incêndios na região leste e norte

Outra situação grave ocorre em uma propriedade no município de Água Clara, onde o fogo atingiu 3 mil hectares de eucalipto e o combate está sendo feito com apoio de três aeronaves e 300 pessoas contratadas pelas indústrias de celulose. O combate entrou pela noite para tentar conter as chamas que atingiram as áreas de APP (Área de Preservação Ambiental) e Reserva Legal. Segundo informações da Reflore, nesta manhã mais um helicóptero chegou a região e em sobrevoo na fazenda Lobo, foi possível verificar que a situação está controlada e a equipe se mantém em atenção na região.

No Pantanal as ações da Operação Pantanal II continuam, neste fim de semana o problema da fumaça que atinge os municípios de Corumbá e Ladário se agravou. “São três focos grandes de incêndio que atingem o Estado e que estamos tentando combater, com apoio da ministra Tereza Cristina (Agricultura e Pecuária), o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) e o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional)”.

