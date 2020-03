Governo publica classificação final de aprovados no concurso de oficiais do bombeiro

O resultado definitivo do Exame de Capacidade Física e a Classificação Final dos candidatos aprovados no Concurso para o Quadro de Oficiais de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar estão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (23).

A publicação traz a lista com a inscrição, o nome do candidato e o resultado, atestando para aptidão, ausência ou inaptidão do Exame de Capacidade Física. Quanto à classificação final, está publicada por ordem decrescente da pontuação final obtida pelo candidato e em ordem crescente de classificação.

A relação dos candidatos que se autodeclararam negros no ato da inscrição, optando por concorrer às vagas reservadas, e habilitados na Entrevista de Verificação, aprovados no Concurso também estão em anexo. Todos os editais podem ser conferidos entre as páginas 59 e 65 do Diário Oficial do Estado.

A edição de número 10.124 do Diário Oficial traz ainda, a convocação, em oitava chamada de três candidatos aprovados para ingresso no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros.

Os convocados devem comparecer na Diretoria de Pessoal, localizada no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, no dia 25/03/2020 às 07h30. A unidade está localizada na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 376, no Jardim América em Campo Grande.

