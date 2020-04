Gramado é oficialmente a Capital Nacional do Chocolate Artesanal

O presidente Jair Bolsonaro, sancionou nesta segunda-feira (20), a Lei 13.990, de 2020, que concede o título de Capital Nacional do Chocolate Artesanal ao município de Gramado, no Rio Grande do Sul.

A cidade possui 19 fábricas do produto que, sob tutela de chefs chocolatiers, elaboram os mais finos chocolates, de diversas variedades, qualidades e preços. A nova lei é originária do PL 4.675/2019.

De acordo com o relator no Senado, senador Lasier Martins (Podemos-RS), a produção de chocolate artesanal na cidade localizada na Serra Gaúcha, na região das Hortênsias, foi iniciada em 1979, pelo odontólogo de formação Jaime Prawer.

O autor da proposta, deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), afirma que a abertura da primeira loja de Prawer foi no mesmo período em que ocorreu a 4ª Edição do Festival de Cinema Brasileiro de Gramado, o que proporcionou uma grande mídia espontânea à produção do chocolate, devido à presença de artistas e jornalistas de todo o país, surpreendidos com o produto até então inédito. 'Essa é uma daquelas agradáveis e doces matérias, em que não se precisa de muito argumento. Quem vai a Gramado inevitavelmente compra chocolate artesanal. A cidade se caracterizou há anos pela produção de chocolate", explicou o senador Lasier Martins.

O turismo é a principal atividade econômica em Gramado, e responsável por 90% das receitas do município. A geografia da região é marcada por relevo bastante acidentado e abundante hidrografia, que contrastam harmonicamente com as criações humanas.

