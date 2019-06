Grupo de trabalho realiza nova reunião sobre Aquário do Pantanal

Foi realizada nesta quarta-feira (26) a terceira reunião técnica do Centro de Pesquisas e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira - Aquário do Pantanal, para apresentação da evolução do levantamento de pré-execução das obras e discussão de aspectos técnicos. Durante o encontro, representantes de empresas das áreas de cenografia e tratamento de água detalharam aspectos estruturais que irão auxiliar a equipe do aquário nas especificações dos projetos das frentes de Construção Civil e Suporte à Vida.

Os encontros periódicos possibilitam o compartilhamento de informações e representam oportunidade de sanar dúvidas a respeito do processo de levantamento técnico. “As reuniões deste grupo de trabalho interinstitucional reforçam a transparência e diálogo do processo de retomada das obras”, disse o vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith.

Participando pela primeira vez da reunião, a Procuradora Geral Adjunta Administrativa, Nilza Gomes da Silva, que representa o Ministério Público, enfatizou a importância da conclusão da obra. “Este é um empreendimento de interesse público que atrairá turistas e recursos para o Estado proporcionando, além de diversão, conhecimento por funcionar como laboratório de pesquisas científicas. Esta equipe está muito entusiasmada, com vontade de terminar a obra aproveitando a estrutura já construída, e isso é muito importante”.

